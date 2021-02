Pressebericht der Polizeiinspektion Bendorf vom Wochenende 19.02. – 21.02.2021

Am Freitag kam es im Laufe des Vormittags zu einer Verkehrsunfallflucht in der Fasanenstraße in Bendorf.

Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend.



Am Samstagnachmittag wurde die Fahrerseite eines grauen PKW, VW T-ROC auf dem Parkplatz des Schmetterlingsgartens in Sayn durch bislang unbekannten Täter mutwillig zerkratzt.



Im Laufes des Wochenendes kam es zu zwei Diebstählen im Kaufland bzw. auf dem dazugehörigen Parkplatz. Unbekannte Täter entwendeten hierbei eine unbeaufsichtigte Geldbörse sowie einen Rucksack samt Mobiltelefon des Geschädigten.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bendorf oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



