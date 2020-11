Zu einem strafrechtlich relevanten Verhalten ist es nicht gekommen, jedoch lagen Verstöße hinsichtlich der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung vor.



Am Freitag, gegen 19:30 Uhr, wurde eine 83-jährige Geschädigte am Kaufland in Bendorf im Rahmen eines Geldwechselvorgangs von einem unbekannten männlichen Täter bestohlen. Beschreibung: ca. 180 cm groß, ca. 40 Jahre alt und sprach mit holländischen Akzent.



Am Samstag wurde Vandalismus an der Schützenhalle Niederwerth gemeldet. Unbekannte Täter verwüsteten in einem bislang nicht genau eingrenzbaren Tatzeitraum im rückwärtigen Bereich der Toilettenanlagen die Einrichtungsgegenstände.



Am Samstag, gegen 13:45 Uhr, konnten am Kaufland in Bendorf im Rahmen der Streife vier Verstöße gegen die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung hinsichtlich der Maskentragepflicht festgestellt werden.



Am Samstag, gegen 23:25 Uhr, wurde ein 19-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle in Vallendar unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich im Fahrzeug geringe Mengen Betäubungsmittel befanden und der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittelns stand.



Am Sonntag, gegen 01:10 Uhr, konnte in Urbar bei einem 45-jährigen Fahrzeugzeug bei einer Verkehrskontrolle eine Atemalkohlkonzentration von 0,74 Promille festgestellt werden, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde vorgelegt.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bendorf oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



