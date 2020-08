Aufgrund einer anstehenden Urlaubsfahrt war der Wohnwagen bereits voll ausgestattet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Andernach per Mail: piandernach@polizei.rlp.de oder telefonisch unter: 02632/921-0



Im Berichtszeitraum musste die Polizeiinspektion Andernach zu insgesamt 18 gemeldeten Ruhestörungen im gesamten Dienstgebiet ausrücken. Hauptursächlich waren überlaute Musik, Partylärm, lautstarke Unterhaltungen in Personengruppen oder anhaltender Lärm durch unnötiges aufheulen lassen von Fahrzeugmotoren.



