Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach für das Wochenende von Freitag 13.05.2021, 10:00 Uhr bis Sonntag, 16.03.2021, 10:00 Uhr

Verkehrsunfall mit Personenschaden



Am 15.05.2021 gegen 13:30 Uhr ereignete sich in Mülheim-Kärlich in der Industriestraße ein Auffahrunfall. Hierbei fuhr bei stockendem Verkehr ein Fahrzeug auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Ein Unfallbeteiligter wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.



Ansonsten kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen im Berichtszeitraum.



