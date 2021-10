Pressebericht der PI Andernach von Freitag, den 08.10.21 bis zum Sonntag den 10.10.21

Die Tiere sind ungewöhnlich zutraulich.

Am Freitag, den 08.10.21 wurde die Polizei Andernach darüber informiert, dass sich ein Junghirsch in einem Garten der Hauptstraße verirrt habe. Ungewöhnlich sei, dass das Tier eine Art Netz oder ähnliches im Geweih hängen habe.

Vor Ort konnte tatsächlich ein Hirsch mit einem Gewebegartenzaun im Geweih angetroffen werden.

Nachdem durch die Polizei der Jagdausübungsberechtigte informiert wurde übernahm dieser die weiteren Maßnahmen. Nach hiesiger Erkenntnis wurde das Tier ordnungsgemäß betäubt und anschließend versorgt.



