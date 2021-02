Pressebericht der PI Andernach, für das Wochenende 26.02.21- 28.02.21

Einbruchsdiebstahl:



Bassenheim, Fasanenweg:

Im Zeitraum vom 16.02.2021, bis 26:02.21 verschafften sich unbekannte Täter durch ein Kellerfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus. Es wurden diverse Gegenstände entwendet.



Diebstahl von Kennzeichen:



Weißenthurm, Becherstraße:

Im Zeitraum vom 08.02.2021- auf den 27.02.2021 wurde in Weißenthurm an einem geparkten PKW das hintere Kennzeichen entwendet.



Urmitz, Hauptstraße:



Im Zeitraum vom 26.02.21- 27.02.21 wurde an einem PKW das hintere Kennzeichen entwendet.



Aufbruch von Münzautomat:



Andernach, Am Stadtgraben:

Am 27.02.2021, 11:40 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle gemeldet, dass der Münzautomat der Toilettenanlage Am Stadtgraben aufgebrochen wurde. Im Rahmen der Spurensuche wurde festgestellt, dass der Automat von unbekannten Tätern aufgehebelt wurde.

Wer Hinweise zu den Tätern oder Taten geben kann oder relevante Beobachtungen gemacht hat, , wird gebeten sich unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.



Hausfriedensbruch



Andernach, Kiesgrube an der K 47.

Durch eine Funkstreife wurden mehrere Quadfahrer in der o.g. Kiesgrube festgestellt, die trotz der Beschilderung und der verschlossenen Schranke das Gelände mit ihren Fahrzeugen befuhren. Die Personen kannten zwar die Bedeutung einer verschlossenen Schranke und konnten auch die Verbotsschilder lesen, dies hielt sie aber nicht davon ab, die Grube zu befahren. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch wurde gefertigt.



