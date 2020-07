Andernach (ots). Andernach Namedy Aufbruch eines Baucontainers



In der Nacht vom 23.07.2020 auf den 24.07.2020 kam es zu einem Baucontaineraufbruch in der Hauptstraße 1 in Andernach/Namedy. Hier entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Baumaschinen. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im 5-stelligen Bereich bewegen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Andernach (02632 921 0) entgegen.



Andernach Teurer Schlüsseldienst



Am 23.07.2020 orderte eine Andernacherin einen Schlüsseldienst, dessen Kontakt sie im Internet fand. Grund hierfür war, dass ein Schlüssel verloren wurde und nun der Schließzylinder ausgetauscht werden sollte. Die Frau wurde zu einer Handynummer weitergeleitet. Prompt erschienen am darauffolgenden Tag 2 Männer in entsprechender Arbeitskleidung und führten die Arbeiten durch. Der Rechnungsbetrag in Höhe von fast 1200EUR für 15 Minuten Arbeit musste direkt beglichen werden. Eine Rechnung selbst sollte mit der Post gesendet werden. Die Polizei ermittelt wegen Wucher.



Andernach Trunkenheit im Verkehr



Am 25.07.2020 kurz nach 16:00h meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen PKW in der Ortslage Andernach, welcher in Schlangenlinien geführt wurde. Der Fahrer konnte durch die Polizei kurz darauf zu Hause angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Daraufhin wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen und eine Blutprobe entnommen.



Mülheim Kärlich Strohballenbrand



In der Nacht vom 25.07.auf den 26.07.2020 kam es zu einem Brand von Strohballen im Bereich von Mülheim Kärlich. Nach ersten Schätzungen könnte sich der Schaden auf einen mittleren 5-stelligen Bereich belaufen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt. Hinweise an die Polizei Andernach (02632 921 0)



