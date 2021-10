Pressebereicht der Polizeiinspektion Bendorf für das Wochenende 15. – 17.10.2021

Hausfriedensbruch und versuchter Einbruchdiebstahl in Bendorf/Sayn Bereits am Freitagabend konnte durch die Eigentümerin eines Gartengrundstücks beim Sayner Bahnhof beobachtet werden, wie eine dunkel gekleidete Person eine in ihrem Schreber-Garten angebrachte Überwachungskamera verdrehte.

Zu einem Einbruch kam es in der Folge nicht, vermutlich wolle die Person erstmal die Örtlichkeit „ausbaldowern“ und prüfen, ob sich ein Einbruch in das dort befindliche Gartenhaus auch lohnt.

Am Samstag kam es dann im nahegelegenen Heinzenweg zu einem versuchten Wohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 22:15 Uhr wurde durch unbekannte Täter der Holzrahmen des Fensters eines Einfamilienhauses angebohrt und dadurch die Fensterscheibe beschädigt. Die Tat wurde aus unbekannten Gründen abgebrochen, bevor die Täter in die Wohnung gelangen konnten.

Ob die beiden Taten in direktem Zusammenhang stehen ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden.



Da bald wieder die „dunkle Jahreszeit“ und damit die Hauptsaison für Einbrecher beginnt, rät die Polizei zu erhöhter Aufmerksamkeit und dazu ausreichende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Informationen zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Homepages:

www.einbruchschutz-rlp.de oder auf www.polizei-beratung.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622-9402-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell