Presse 26.06.2021

06.2021, 14:20 Uhr



Zu o.g. Zeit fährt sich vermutlich ein Lkw fest und stößt beim Zurückfahren auf den befestigten Weg gegen einen Zaun. Hierbei werden mehrere Meter Zaun und drei Metallpfosten beschädigt.

Möglicherweise wurde der Unfall durch einen Lkw mit KH-Kennzeichen verursacht.

Die Polizei bittet um weitere Hinweise, 06591/95260 oder 06592/96260.



Ereignis: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr



Ort: Neroth, Heltenbergstraße



Zeit: 23.05.2021 – 13.06.2021



Durch einen unbekannten Täter wurde in o.g. Zeitraum die Radschrauben eines Traktors gelöst. Dem Fahrer fiel dies glücklicherweise frühzeitig auf, so dass es zu keinerlei Schaden kam.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, 06592/96260.



Ereignis: Sachbeschädigung



Ort: Neroth, Heltgenbergstraße (Ortsausgang)



Zeit: 24.06.2021, 17:00 Uhr – 25.06.2021, 14:30 Uhr



Durch Unbekannte wurde der Weidezaun von Ziegen zerschnitten.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, 06592/96260.



Anmerkung:



Die Ortsangaben sind korrekt und zufällig.



