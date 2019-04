London

Premierministerin May will weiter mit Opposition verhandeln

Auf der Suche nach einem Weg aus der Brexit-Sackgasse hat die britische Premierministerin Theresa May weitere Gespräche mit der oppositionellen Labour-Partei zugesagt. Sie wolle den EU-Austritt umsetzen, für den die Briten beim Referendum gestimmt hätten, sagte May im Parlament in London. Forderungen nach einer zweiten Volksabstimmung erteilte sie eine Absage. May und die 27 bleibenden EU-Staaten hatten sich auf einen Kompromiss geeinigt: Großbritannien bekommt für den Brexit mehr Zeit – bis zum 31. Oktober, kann aber auch schon früher geregelt austreten.