Ski nordisch

Premiere: Kombi-Frauen erstmals im Weltcup

Ramsau am Dachstein (dpa) – An diesem Freitag bekommt auch die letzte olympische Wintersportart einen Frauen-Weltcup. Die Nordischen Kombiniererinnen um die beiden Deutschen Jenny Nowak und Svenja Würth dürfen erstmals bei einem Weltcup an den Start gehen.