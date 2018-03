Premiere für Piano Academy: Bad Ems war „Uni-Stadt“ für 21 Meisterstudenten

Ein außergewöhnliches kulturelles Ereignis erwartete das Publikum in Bad Ems. Mit der Piano Academy im Rahmen des hochkarätig besetzten Lahnfestivals „Gegen den Strom“ hat Festivalintendant Diethelm Gresch für eine besondere Premiere gesorgt. Im August gastierten 21 der talentiertesten jungen Pianisten der ganzen Welt in der Kurstadt und trafen dort auf ihre Meister.

Foto: Carlo Rosenkranz

Neben Igor Lazko aus Paris und der wundervollen Koreanerin Eugene Choi nahm auch Lev Natochenny seine Meisterstudenten unter seine Fittiche und feilte ihre Fähigkeiten aus. Das geneigte Publikum konnte dabei nicht nur ganz besondere Konzerte mit den Künstlern genießen, sondern Studenten und Professoren bei den täglichen Meisterklassen über die Schulter schauen. Verbunden war die Piano Academy auch mit einem Wettbewerb und der Kooperation mit dem Piano Loop Festival im kroatischen Split. Während an der Lahn das Solospiel im Vordergrund steht, dreht sich an der Adriaküste alles um das Zusammenwirken der Pianisten mit Kammerorchestern. Drei Preisträger wurden in den Kurstadt gekürt: Sergey Korolev, der ein spektakuläres Siegerkonzert im Marmorsaal gab, sowie Ga Young Kim und Olga Chelova.

cet