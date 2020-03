Archivierter Artikel vom 31.01.2020, 17:07 Uhr

Für Auto-, Motorrad- und Fahrradfahrer gibt es bereits Airbags. Ein Zulieferer arbeitete nun an einem System für E-Scooter.

SP-X/Stockholm. Der schwedisch-amerikanische Automobilzulieferer Autoliv hat einen Airbag für E-Scooter entwickelt. Das Sicherheitssystem soll bei einer Kollision mit einem anderen Auto Kopf und Oberkörper des Tretroller-Fahrers schützen. Der Autozulieferer sieht den neuartigen Prallsack als Ergänzung zu dem von ihm entwickelten Fußgänger-Airbag, der sich außen an der Pkw-Karosserie aufbläst und Passanten vor dem Kontakt mit hartem Blech schützen soll. Der in einem Gehäuse an der Lenkstange angebrachte E-Scooter-Airbag hat nach Unternehmensangaben einen ersten Crashtest erfolgreich absolviert, Autoliv sucht nun Partner für eine Entwicklung zur Serienreife.

Holger Holzer/SP-X