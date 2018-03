Aus unserem Archiv

Helsinki

In Finnland hat die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes begonnen. Rund 4,5 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Anders als in Deutschland stimmen die Bürger in Finnland direkt über ihren Präsidenten ab. Die Wahllokale sind bis 19.00 Uhr MEZ geöffnet. Als Favorit gilt Amtsinhaber Sauli Niinistö. Der 69 Jahre alte konservative Politiker lag in Umfragen vor der Wahl mit 60 bis 70 Prozent deutlich vorn. Erstmals könnte die Direktwahl damit im ersten Wahlgang entschieden werden.