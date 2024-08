Anzeige

Paris (dpa). Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die XVII. Paralympischen Spiele in Paris um 22.37 Uhr eröffnet. Zuvor durften 168 Nationen – darunter auch die deutsche Delegation – die beeindruckende Show und eindrucksvolle Kulisse zwischen der Avenue des Champs-Élysées und der Place de la Concorde genießen. Untermalt wurde die Zeremonie, zu der mehr als 50.000 Zuschauer kamen, von zahlreichen musikalischen Acts.

Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees, appellierte in seiner Rede an den Friedensgedanken. «Wir befinden uns in der kritischsten Phase der jüngeren Vergangenheit. In einer Zeit, in der Konflikte weltweit zunehmend wachsen. Lasst den Sport uns dabei helfen, uns wieder zusammenzubringen», sagte der brasilianische Funktionär vor dem ersten Wettkampftag, den um 8.30 Uhr die Badminton-Spieler in der Arena Porte de la Chapelle eröffnen.

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, grüßt während der Eröffnungsfeier für die Paralympics 2024. (zu dpa: «Präsident Macron erklärt Paralympics für eröffnet») Foto: Christophe Ena/DPA

Anschließend nutzte er den Wahlspruch der heutigen französischen Republik «Liberté, Égalité, Fraternité» dazu, um für mehr Menschlichkeit in der Gesellschaft und Akzeptanz von Menschen mit Behinderung zu werben.