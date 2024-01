Präses Latzel hält Jahresbericht bei rheinischer Synode

Noch hat die evangelische Kirche im Rheinland mehr als zwei Millionen Mitglieder. Doch die Zahlen sind im Sinkflug. Die Kirche will wieder attraktiver werden.

ARCHIV – Ein Lichtstrahl fällt in einer Kirche auf ein Kreuz. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Düsseldorf (dpa) – Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, hält am Montag (9.30 Uhr) seinen Jahresbericht vor der Landessynode in Düsseldorf. Im Zentrum der Tagung der knapp 200 Vertreter des rheinischen Kirchenparlaments steht dieses Jahr die Lockerung der Regeln für Gottesdienste, Abendmahl, Taufen und Trauungen. Angesichts des stetigen Mitgliederschwunds versucht die Landeskirche, deren Gebiet bis nach Rheinland-Pfalz und in das Saarland reicht, damit wieder attraktiver für die Menschen zu werden.

Latzel hatte eine Stärkung des Reformprozesses auf allen kirchlichen Ebenen angekündigt. Vergangenes Jahr hatte der Präses bei der Synode eine wachsende Entfremdung der Menschen von der Vorstellungswelt des christlichen Glaubens beklagt. Die Rede von Gott sei für immer mehr Menschen fremd und teilweise unverständlich, hatte er gesagt. Im Jahresbericht des Präses stehen zudem oft auch politische und tagesaktuelle Themen im Fokus.

Wenige Tage vor der Veröffentlichung der ersten bundesweiten Studie externer Wissenschaftler zu sexuellem Missbrauch in der evangelischen Kirche und Diakonie soll bei der bis Freitag dauernden Synode in Düsseldorf auch der Umgang mit sexualisierter Gewalt thematisiert werden.

Mit mehr als 2,2 Millionen Mitgliedern ist die rheinische Kirche die zweitgrößte evangelische Landeskirche in Deutschland. Ihr Gebiet erstreckt sich über Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und sowie einige Ort in Hessen.

