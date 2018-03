Präsentiert wie ein Absteiger

Bloß nicht wieder Abstiegskampf. So lautete der Hauptwunsch bei der FVgg Kastel 06 für diese Verbandsligasaison. Nach drei Spieltagen ist dieses Ziel eine Woche nach dem Saisonstart bereits gründlich verfehlt: Durch ein katastrophales 1:5 (0:1) gegen den FC Ederbergland stehen die Kasteler punktlos am Ende der Tabelle.

Ein Disput mit Folgen? Kai Hofem (l.) zoffte sich mit dem Trainer und durfte gleich pausieren.

Foto: Braun – Harry Braun

Besonders die Art, wie die 06er diese Partie verloren, war Besorgnis erregend. So präsentieren sich Mannschaften, die kurz vor dem Auseinanderfallen sind. So hilflos und überfordert bei den Gegentoren zeigte sich die Mannschaft wohl zuletzt 2007 beim verspäteten Jubiläumsspiel gegen die auch damals fünf Klassen höher spielenden Profis von Mainz 05.

Einziger Lichtblick: Das schönste Tor des Tages durften die 06er für sich verbuchen. Christian Neumann nahm ein halbhohes Zuspiel aus dem Mittelfeld kurz an und drosch den Ball per Volley-Drehschuss aus 20 Metern unhaltbar flach in die Maschen (1:4, 85.). Eine Szene, die so gar nicht zum sonstigen Auftritt der FVgg passen wollte.

Kabinenkonflikt mit Hofem

In der ersten Halbzeit ging es noch einigermaßen. Die Allendorfer waren auch da schon das aktivere Team, aber die Kasteler versuchten wenigstens noch etwas entgegenzusetzen. Die einzigen beiden Gelegenheiten zu Abschlüssen endeten aber mit eher kläglichen Schüsschen neben das Tor. Als FC-Stürmer Maxim Zich einen Ball in die Gasse bekam, setzte er dieses Zuspiel in hohem Tempo zum Abschluss um, bei dem die Innenverteidigung alt aussah (1:0, 35.).

Kai Hofem blieb überraschend in der Kabine und verfolgte den Untergang seines Teams eher nebenbei in Zivil. In der Pausenbesprechung war der Stürmer offenbar mit Trainer Denis Wetz aneinander geraten und blieb als Ergebnis für Mohamed Taijiou draußen. Damit war die Kasteler Offensive endgültig aus dem Spiel.

06-Trainer geschockt

Die Verteidiger Erdem Binkol und Domenico Lombardo waren einfach zu behäbig, um die Blitzaktionen der Gäste aufzuhalten. Zum entscheidenden 3:0 durch Carlos Sabino reichte ein Einwurf von der Seite auf den kurzen Pfosten und dessen Drehung zum Tor (75.), vor dem 4:0 legte Binkol zwei Minuten später einen Rückpass Zich in die Füße – schlimme Szenen im Stadion "In der Witz".

Wetz hatte zu dem Geschehen nicht viel zu sagen. Geschockt blieb er nach dem Schlusspfiff minutenlang in seinem Stuhl sitzen. "Das tut weh, so etwas nimmt mich richtig mit", sagte er. Den Kabinenkonflikt mit Hofem wollte er nicht zu hoch hängen. "Manchmal ist man eben unterschiedlicher Meinung." gus

FVgg Kastel 06: Ademovic – Odisho (46. Lombardo), Forg, Binkol (80. Hübner), Chr. Lang – Kirschner, Losito, D. Lang, Flindt – Hofem (46. Taijiou), Neumann.