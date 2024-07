Mohamed Ihab vollendet eine Hebung im Stoßen während der Gewichtsklasse A der Männer (77 kg, 170 lb) im George R. Brown Convention Center in Houston, Texas, USA, am 24. November 2015. (zu dpa: «Positive Tests bei zwei Gewichthebern»)

Mohamed Ihab vollendet eine Hebung im Stoßen während der Gewichtsklasse A der Männer (77 kg, 170 lb) im George R. Brown Convention Center in Houston, Texas, USA, am 24. November 2015. (zu dpa: «Positive Tests bei zwei Gewichthebern») Foto: picture alliance/DPA

Anzeige

Lausanne (dpa). Die Gewichtheber Mohamed Ihab aus Ägypten und Alexandr Spac aus Moldau stehen unter Dopingverdacht. Wie die Internationale Test-Agentur Ita bekanntgab, wurden beide Athleten bei der erneuten Analyse von Dopingproben bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro vor acht Jahren positiv getestet.

Ihab hatte in Rio in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm die Bronzemedaille gewonnen und wurde 2017 Weltmeister. Spac wurde in derselben Klasse Fünfter und schon 2017 nach den Europameisterschaften des Dopings überführt. Bei den Olympischen Spielen in Paris werden beide Sportler nicht teilnehmen. Sie können die Öffnung der B-Probe verlangen.

Alexandr Spac aus Moldau tritt bei den Gewichtheber-Europameisterschaften in Tirana, Albanien, am 11. April 2013 in der Klasse der Männer +77 kg an- (zu dpa: «Positive Tests bei zwei Gewichthebern») Foto: picture alliance/DPA

Kaum einer anderen Sportart wird ein so großes Dopingproblem nachgesagt wie dem Gewichtheben. Dem Sport drohte zwischenzeitlich sogar das Aus bei den Olympischen Spielen in Los Angeles in vier Jahren. Davon ist das Internationale Olympische Komitee (IOC) aber wieder abgerückt.