Portugals Nationaltrainer Santos: Viele EM-Titelkandidaten

Auch Überraschungen möglich

„Das sind die Favoriten, aber es gibt auch Kroatien, bei denen man nie weiß“, sagte Santos im Interview der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa. „Es gibt mehrere Teams mit viel Potenzial und es gibt auch immer wieder Überraschungen.“ Santos verwies dabei auf Wales 2016, das im Halbfinale erst an Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo scheiterte.

Portugal ist in Gruppe F deutscher Gegner am 19. Juni in München. Die weiteren Kontrahenten sind Weltmeister Frankreich und Ungarn. Alle Gruppen seien „sehr schwierig“, befand Santos.

© dpa-infocom, dpa:210602-99-831247/2