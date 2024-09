Handball: Champions League, Gruppenphase, Gruppe A, 12. Spieltag, SC Magdeburg - Telekom Veszprem in der GETEC Arena. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen gegen Magdeburgs Torhüter Nikola Portner nach einem positiven Dopingtest ein. Nun wurde Portner freigesprochen. Nachdem die Nada Einspruch einlegte und vor dem Cas zieht, will Portner das nun prüfen lassen. (zu dpa: «Portner will Gang der Nada vor Cas prüfen lassen») Foto: Eroll Popova/DPA