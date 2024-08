Duisburg

Gesunde Entwicklung

Pornokonsum: Warum ein Verbot Jugendliche anzieht

Von dpa/tmn

i Um den Pornokonsum ihrer Kinder zu kontrollieren, durchsuchen Eltern manchmal deren Browserverlauf. Keine gute Idee, sagt der Experte. Werde die Privatsphäre missachtet, fänden junge Menschen einen anderen Weg, Pornos zu schauen. (zu dpa: «Pornokonsum: Warum ein Verbot Jugendliche anzieht») Foto: Silas Stein/DPA

Das Internet ist der Ort, an dem Jugendliche heute ihre Fragen zur Sexualität klären. Aber was passiert, wenn Pornos ihre erste und häufigste Quelle dieser Aufklärung sind? Was Experten sagen.