Popmusikerin Ayliva an Charts-Spitze

Baden-Baden (dpa). Popmusikerin Ayliva hat es mit ihrem dritten Album wieder an die Charts-Spitze geschafft. Das teilte GfK Entertainment mit. Die 26-Jährige aus Recklinghausen veröffentlichte vergangene Woche ihr Werk «In Liebe» – es steigt neu auf Platz eins ein.

Auch ihre ersten beiden Alben von 2022 und 2023 hatten es an die Hitlisten-Spitze geschafft, insgesamt standen sie 157 Wochen in den offiziellen Deutschen Charts, wie GfK Entertainment schreibt.

Auf Platz zwei der Album-Charts liegt in dieser Woche neu die Punkrock-Band Swiss & Die Andern mit ihrem Werk «10 Jahre Swiss + Die Andern: Best of». Auch Platz drei ist ein Neueinstieg: Die Sängerin Anna-Carina Woitschack sichert ihn sich mit «Meine Zeit». Auf Rang vier liegt diese Woche Billie Eilish mit «Hit Me Hard And Soft». Auf der Fünf steigt Post Malone mit «F-1 Trillion» ein.

In den Single-Charts platziert sich diese Woche wieder die Hamburger Rap-Musikerin Shirin David mit ihrer Single «Bauch Peine Po» ganz vorn. Dahinter liegen Ayliva & Apache 207 mit «Wunder» vor Artemas mit «I Like The Way You Kiss Me». Platz vier geht diese Woche an «Move» von Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii, Platz fünf wie in der Vorwoche an «Stumblin' In» von Cyril.