Pompeo reist im Fall Chaschukdschi weiter nach Ankara

Ankara

US-Außenminister Mike Pompeo reist im Fall Chaschukdschi am Mittwoch von Saudi-Arabien in die Türkei weiter. Der saudische Regierungskritiker und Journalist Dschamal Chaschukdschi ist nach einem Besuch des Konsulats seines Landes in der Türkei verschwunden. Die türkischen Behörden gehen Medienberichten zufolge davon aus, dass er im Konsulat von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialkommando getötet wurde. Der saudische König Salman sagt allerdings, er wisse nichts über einen Mord.