Poller sollen zur Sicherheit der Besucher der Kultursommereröffnung beitragen

Weil Gartenmarkt und die Öffnung des Kultursommers so schnell aufeinanderfolgen, hat die Stadt die Betonpoller stehen gelassen. 30 bis 40 dieser Gitterboxen sind bei größeren Veranstaltungen in der Neuwieder Innenstadt verteilt, sagt Stadtsprecher Erhard Jung auf RZ-Anfrage. Sie wurden wie in anderen Städten als Reaktion auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt eingeführt und zum ersten Mal zum Deichstadtfest im vergangenen Jahr aufgestellt.

Sie sollen potenzielle Täterfahrzeuge abbremsen. „Grundsätzlich besteht aber in Neuwied eine sehr niedrige Gefährdungslage“, betont Jung. Findet keine Veranstaltung statt, werden die Boxen eingelagert. Ihre Standorte hängen davon ab, wo ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.