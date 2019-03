Mit dem Frühling beginnt die Pollensaison. Für Allergiker ist es da gut zu wissen, welche Pflanzen gerade in Blüte stehen. Eine App informiert sie darüber.

Berlin (dpa/tmn). Pollenallergiker wissen gern, was auf sie zukommt. Zu diesem Zweck bietet der Deutsche Wetterdienst eine Pollenflug-Vorhersage per App. „Pollenflug-Gefahrenindex“ lautet der offizielle Name der Anwendung für Android und ...