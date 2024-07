Das Blaulicht eines französischen Streifenwagens der Police Nationale blitzt am 07.07.2015 in Straßburg in Frankreich. Nach dem Slalomsieg des Franzosen Nicolas Gestin ist ein pöbelnder französischer Kanutrainer in Polizeigewahrsam gekommen. (zu dpa: «Polizisten in Paris geschlagen? Kanutrainer in Gewahrsam») Foto: Patrick Seeger/DPA