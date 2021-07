Polizeirazzia bei Tour-Team Bahrain Victorious

Pau/Luz Ardiden (dpa) – Eine Polizeirazzia beim Tour-de-France-Team Bahrain Victorious hat beim größten Radrennen der Welt für Aufsehen gesorgt.

Der Rennstall, bei dem unter anderem der Niederländer Wout Poels als Träger des Bergtrikots und Sprinter Sonny Colbrelli aus Italien aktiv sind, informierte am Donnerstagvormittag darüber, dass es am Mittwochabend nach der 17. Etappe im Hotel in Pau in den Pyrenäen eine Durchsuchung durch mehrere Polizeibeamte gegeben habe.

Räume der Fahrer durchsucht

„Im Rahmen der Untersuchung wurden die Räume der Fahrer durchsucht. Obwohl die Untersuchungsgründe nicht bekannt waren, wurde das Team auch aufgefordert, alle Schulungsunterlagen zur Verfügung zu stellen. Diese wurden zusammengestellt und den Beamten wie angefordert vorgelegt“, schrieb das Team, dessen Kapitän Jack Haig das Rennen schon in der ersten Woche verlassen musste. Festnahmen gab es nach Angaben des Teams nicht, der Rennstall soll auf der 18. Etappe an diesem Donnerstag von Pau nach Luz Ardiden plangemäß am Start stehen.

„Es war nichts Besonderes, wir hatten Besuch von der Polizei, sie fragten nach den Trainingsakten der Fahrer, sie checkten den Bus, und das war's“, hatte Teamchef Milan Erzen zuvor dem Radsport-Portal „Cyclingnews“ erklärt. Das spanische Radsport-Team Movistar, das im gleichen Hotel wie Bahrain Victorious residierte, war von den Durchsuchungen nicht betroffen.

Hintergrund noch unklar

Unklar ist bislang, was die Beamten bei dem Radsport-Team suchten. Das Team ging mit der Razzia offen um und veröffentlichte am Tag der letzten Pyrenäen-Etappe ein eigenes Statement auf seiner Homepage. Man verpflichte sich „zu höchster Professionalität und Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen“ und werde „stets professionell zusammenarbeiten“, versprach Bahrain Victorious, für das auch der Deutsche Marcel Sieberg fährt.

Die Durchsuchungen hätten die Regeneration und Essensplanung beeinträchtigt. „Das Wohlbefinden unseres Teams ist eines unserer Hauptanliegen“, schrieb das Team. Der Belgier Dylan Teuns und der Slowene Matej Mohoric hatten bei der laufenden Tour schon Tagessiege für das Team eingefahren.

© dpa-infocom, dpa:210715-99-392301/4