Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin trifft sich vor einem Fußballspiel mit Vertretern der Terrorismusbekämpfung vor dem Parc des Princes. Die Paralympischen Spiele in Paris werden wie zuvor bereits die Olympischen Spiele von einem Großaufgebot an Sicherheitskräften geschützt. (zu dpa: «Polizeiaufgebot schützt Start der Paralympics in Paris») Foto: Aurelien Morissard/DPA