Polizei Zell ermittelt 62-jährigen PKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis, der sich in Blankenrath unerlaubt von Unfallstelle entfernte. Daraus ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkriminalität

Der Unfallverursacher ließ seinen erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten PKW an der Unfallstelle zurück und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Im Zuge der Ermittlungen konnte der 62-jährige Fahrzeughalter zuhause an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bereits beim Herantreten an das Wohnhaus konnte durch die ermittelnden Beamten ein deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Nach richterlicher Anordnung erfolgte die Durchsuchung des Wohnhauses. Dabei wurden zahlreiche Gegenstände sichergestellt, die im Zusammenhang mit der Betäubungsmittelkriminalität stehen. Unter anderem wurden drei professionell geführte Indoor-Plantagen mit Marihuanapflanzen innerhalb des Wohnhauses festgestellt und beschlagnahmt. Gegen den bereits erheblich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen wurden zahlreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der verunfallte PKW wurde als Beweismittel im Strafverfahren ebenfalls sichergestellt.



Die Polizei Zell bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang-/zeit machen können, sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.



