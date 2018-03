Aus unserem Archiv

Bagdad

In Bagdad hat die Polizei am Abend eine Geiselnahme blutig beendet. Die irakischen Sicherheitsbeamten stürmten eine Kirche, in der vier mutmaßliche Mitglieder des Terrornetzwerks Al- Kaida zahlreiche Geiseln genommen hatten. Die Männer wurden getötet. Auch eine der Geiseln sei bei der Aktion ums Leben gekommen. Das sagte ein christlicher Parlamentsabgeordneter der Nachrichtenagentur dpa.