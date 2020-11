Am 23.11.20 gegen ca. 16:30 Uhr ereignete sich auf der L 182 zwischen der Ortslage Laufersweiler und dem Kreisverkehrspunkt Niederweiler ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein als Zeuge in Betracht kommender Fahrzeugführer um diese Zeit aus Richtung Laufersweiler kommend in Richtung Büchenbeuren gefahren sein. Dieser soll wohlmöglich ein gelbes (helles) Fahrzeug aus dem Zulassungsbezirk SIM unterwegs gewesen sein. Dieser Fahrzeugführer wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Hahn unter der Rufnummer 06543/9810 zu melden.



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiwache Flughafen Hahn

Gebäude 519

55483 Hahn Flughafen

06543/981-0

wache.pwhahn@polizei.rlp.de



