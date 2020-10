Bereits am Wochenende Sonntag, 27. auf den Montag, 28. September 2020 kam es im Waldgelände zwischen dem Argenthaler Steinbruch und der Eremitage in Riesweiler zu einem Vorfall mit einem Pkw, wobei sich dieser an einem Stein die Ölwanne aufriss und die Dieselleitung beschädigte.

Durch das auslaufende Öl wurde der Waldweg bzw. das dortige Wasserschutzgebiet großflächig verschmutzt. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage muss davon ausgegangen werden, dass der nicht mehr fahrbereite Pkw durch ein landwirtschaftliches Fahrzeug o.ä. aus dem Waldgelände abgeschleppt wurde.



Wer hat einen solchen Abschleppvorgang aus dem Waldgelände in Richtung Argenthal oder Riesweiler beobachtet bzw. kann Hinweise zum Verursacher oder Abschlepper geben?



Hinweise bitte an die zuständige Polizeidienststelle in Simmern, unter 067671-9210.



