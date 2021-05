Polizei Simmern sucht Zeugen nach Aufbruch eines Fleischautomaten

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Beltheim in der Schulstraße ein Selbstbedienungsautoamt für Fleisch- und Wurstwaren aufgebrochen.

Die Glasscheibe des Automaten wurde eingeschlagen und Waren im Wert von ca. 150 Euro aus dem Automaten entwendet. Der entstandene Sachschaden an dem Automaten beläuft sich auf mehrere hundert Euro.



Täterhinweise werde an die Polizeiinspektion Simmern erbeten. 06761-9210 oder per Email: pisimmern@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern 06761-9210

oder per Email: pisimmern@polizei.rlp.de



