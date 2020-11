Präventionskontrollen mit Schwerpunkt Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität im öffentlichen Raum durch die Polizeiinspektion Simmern in Zusammenarbeit mit Ordnungsämtern Am vergangenen Wochenende, am Freitag und Samstag jeweils zwischen 18.00 Uhr und 02.00 Uhr, wurden durch die Polizeiinspektion Simmern zusammen mit den Ordnungsämtern der VG Simmern-Rheinböllen und Kirchberg Präventions- und Drogenkontrolleinsätze durchgeführt.

Hierbei konnte u.a. in Simmern ein Mann festgenommen werden welcher bereits per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft aus Nordrhein-Westfalen gesucht wurde. Insgesamt lagen gegen den 32-jährigen vier Haftbefehle, u.a. wegen Betrug und Fahren ohne Fahrerlaubnis, vor. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Weiterhin wurden bei den Kontrollen vier Verstöße gegen das Waffengesetz, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Verstoß gegen Weisungen der Führungsaufsicht festgestellt.



Im Rahmen dieser Kontrollmaßnahmen wurden dazu noch drei Corona-Verstöße gegen die CoBeLVO festgestellt und geahndet. Die Kontrollen hinsichtlich der CoBeLVO werden ab der nächsten Woche intensiviert durchgeführt.



