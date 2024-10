Einheiten der Polizei sind an einem Tatort im Einsatz. Die Polizei ist in der Innenstadt von Göppingen mit einem Großaufgebot im Einsatz. In einer Bar sollen Schüsse gefallen sein, sagte Oberbürgermeister Alexander Maier (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. (zu dpa: «Polizei richtet Sonderkommission zu Göppingen ein») Foto: Marius Bulling/DPA