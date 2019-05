Phnom Penh

Polizei in Kambodscha stellt 88 Kilo Schlangen sicher

In Kambodscha ist ein Paar mit 88 Kilogramm Schlangen erwischt worden, die es in mehreren Kisten versteckt hatte. Die 43 Jahre alte Frau und ihr 47 Jahre alter Ehemann wurden nach einem Hinweis der Forstbehörden von der Polizei festgenommen, berichtet die Zeitung „Phnom Penh Post“. Vermutet wird, dass das Paar die Schlangen in der Hauptstadt Phnom Penh verkaufen wollte. Die Tiere wurden schließlich wieder in der freien Natur ausgesetzt. Das Paar kam ebenfalls wieder frei, weil es sich bei den Schlangen um keine geschützten Arten handelte.