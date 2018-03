Aus unserem Archiv

Saarbrücken

In einem Container mit Lachs haben Mitarbeiter einer saarländischen Tiefkühlfirma rund 20 Kilogramm Kokain entdeckt. Das teilte das Landeskriminalamt in Saarbrücken mit. Die Fracht stammt aus Chile. Sie war in Bremerhaven entladen und dann vermutlich fälschlicherweise zu dem Unternehmen in Rehlingen-Siersburg gebracht worden. Experten prüfen den Stoff derzeit. Zum Wert der Ware machten die Ermittler keine Angaben.