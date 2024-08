Eine Markierung ist am Tatort auf dem Boden zu sehen. Nach tödlichen Polizeischüssen auf einen mutmaßlichen, mit Messern bewaffneten Angreifer in Moers (Kreis Wesel) ermittelt eine Mordkommission der Polizei Duisburg. (zu dpa: «Polizei erschießt mutmaßlichen Angreifer - Ermittlungen»)

Eine Markierung ist am Tatort auf dem Boden zu sehen. Nach tödlichen Polizeischüssen auf einen mutmaßlichen, mit Messern bewaffneten Angreifer in Moers (Kreis Wesel) ermittelt eine Mordkommission der Polizei Duisburg. (zu dpa: «Polizei erschießt mutmaßlichen Angreifer - Ermittlungen») Foto: Benjamin Westhoff/DPA

Moers (dpa). Nach tödlichen Polizeischüssen auf einen mutmaßlichen, mit Messern bewaffneten Angreifer in Moers ermittelt eine Mordkommission der Polizei Duisburg. Die Polizei war am Dienstagnachmittag gerufen worden, weil der Mann mehrere Passanten tätlich angegriffen und bedroht habe, berichtete die Polizei. Dann soll der 26 Jahre alte Deutsche auch die Beamten attackiert haben.

«Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der Mann mit zwei Messern in den Händen die Polizisten angegriffen haben», erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Daraufhin hätten Polizeibeamte geschossen, der 26-Jährige sei dadurch tödlich verletzt worden. Weitere Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Moers bislang noch unklar.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Aus Neutralitätsgründen ermittelt die Polizei in der Nachbarstadt Duisburg. Ein Polizeisprecher sagte, die Spurensicherung sei zur Tatortaufnahme bis in den Dienstagabend hinein vor Ort gewesen. Der Einsatz fand in einem Wohngebiet im Norden von Moers statt. Die Ermittlungen dauerten an.

Die Tat in Moers ereignete sich vier Tage nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag mit drei Toten in Solingen. Dabei hatte ein Angreifer am Freitagabend auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt. Mutmaßlicher Täter ist ein 26-jähriger Syrer, der in Untersuchungshaft sitzt.