München

Nach Messerattacke

Polizei erschießt Frau – LKA ermittelt

Von dpa

i War der Schusswaffengebrauch der Polizei rechtmäßig? Das prüfen nun Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt. Foto: MünchenTV/DPA

Eine Frau wird in einem Supermarkt in München von der Polizei erschossen. Sie soll die Beamten mit einem Messer angegriffen haben. Was genau geschehen ist, wird nun ermittelt.