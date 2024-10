Greta Thunberg (r), schwedische Aktivistin, nimmt an einer propalästinensischen Kundgebung unter dem Motto «Solidarität mit Palästina» am Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel am Südstern in Berlin-Kreuzberg teil. (zu dpa: «Polizei erklärt Bezeichnung Thunbergs als «gewaltbereit»») Foto: Christoph Soeder/DPA