Polizei: Brandanschlag auf Bahnstrecke Hamburg-Bremen

Unbekannte haben an einem Bahndamm einen Kabelschacht in Brand gesetzt. Das hat Folgen für die Bahnstrecke Bremen-Hamburg. Einige Züge können nicht über den Bremer Hauptbahnhof fahren.

Anzeige

Bremen/Hamburg (dpa) – Unbekannte haben einen Brandanschlag auf die Bahnstrecke Hamburg-Bremen verübt. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach zündeten die Täter am frühen Morgen die Leitungen in einem Kabelschacht an einem Bahndamm in Bremen gezielt mit einem Brandmittel an.

In der Folge können ICE-Züge von Nordrhein-Westfalen nach Hamburg nicht über den Bremer Hauptbahnhof fahren, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Ersatzweise fahren die Züge über Kirchweyhe (Landkreis Diepholz). Die Beeinträchtigungen auf der Strecke dauern ihren Angaben zufolge mindestens noch bis zum Abend an.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Schadenshöhe kann nach Angaben der Polizei bisher nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, der Staatsschutz prüft einen politisch motivierten Hintergrund.