Polizei beendet Geiselnahme in Köln – mehrere Festnahmen

Zwei Menschen werden in Bochum entführt und schließlich in Köln befreit. Eine Geiselnahme zwischen dem Ruhrgebiet und dem Rheinland wirft Fragen auf. Es gibt Hinweise auf Drogenkriminalität.

Düsseldorf (dpa) – Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat in einem Wohngebiet in Köln zwei Geiseln aus der Gewalt von Entführern befreit. Vier Tatverdächtige seien bei dem Zugriff am Freitagnachmittag festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher heute auf Anfrage. Die Geiseln seien verletzt gewesen und ärztlich behandelt worden.

Begonnen hatte die Entführung den Angaben zufolge am Freitagmorgen in Bochum. Der Ursprung der Tat liege im Bereich der organisierten Drogenkriminalität, sagte der Sprecher. Es habe einen Hinweis nach Köln gegeben, worauf das SEK in den Stadtteil Rodenkirchen ausgerückt sei. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe bei dem Zugriff in dem Wohngebiet nicht bestanden.

Mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben zu den Opfern, den mutmaßlichen Entführern und den Hintergründen der Tat. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.