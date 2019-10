Amsterdam

Polizei: Auch Vater der isolierten Familie festgenommen

Im rätselhaften Fall der isolierten Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden ist auch der 67 Jahre alte Vater festgenommen worden. Ihm wird Freiheitsberaubung, Misshandlung und Geldwäsche vorgeworfen. Über Motive ist offiziell nichts bekannt. Es gibt aber Hinweise, dass zumindest der Vater Mitglied einer Sekte war. Ein 58-jähriger Mann aus Österreich ist bereits in Haft. Er ist Mieter des Bauernhofes, in dem der Vater und sechs erwachsene Kinder entdeckt worden waren. Sie sollen dort neun Jahre lang isoliert von der Außenwelt in einem abschließbaren Raum gehaust haben.