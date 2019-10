Frankfurt

Polizei: 24-Jährige stirbt in Frankfurt nach Messerstichen

In Frankfurt am Main ist in der Nacht eine 24 Jahre alte Frau gestorben. Sie sei ersten Erkenntnissen zufolge mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.