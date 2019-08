Berlin

Polit-Punks Feine Sahne Fischfilet bei Open-Air-Konzert in Berlin

Die so populäre wie politisch umstrittene Punkband Feine Sahne Fischfilet spielt heute in Berlin bei einem Open-Air-Konzert. In der historischen Zitadelle des Bezirks Spandau holt die linke Rockgruppe aus Mecklenburg-Vorpommern um Sänger Jan „Monchi“ Gorkow einen Auftritt nach, der vor einigen Wochen wegen einer Verletzung von Gitarrist Christoph Sell ausgefallen war. Die AfD hatte vor einigen Wochen vergeblich versucht, das Konzert in Spandau zu verhindern. Feine Sahne Fischfilet engagieret sich seit Jahren gegen Rechts-Tendenzen und Neonazis.