Politische Proteste bei Olympia? US-Verband will helfen

Man werde eine von Athleten geführte Arbeitsgruppe einsetzen und die eigenen Regeln infrage stellen, die Hürden darstellten für den Fortschritt, „inklusive eures Rechts zur protestieren“, hieß es in einem Schreiben des Verbands an die US-Sportler, über das die „Washington Post“ berichtete. „Wir werden uns auch global für eine Veränderung einsetzen“, hieß es zudem.

Damit könnte eines der wichtigsten Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) die sogenannte Regel 50 der olympischen Charta angreifen und infrage stellen. Diese Regel verbietet es den Teilnehmern bei Olympischen Spielen, sich politisch zu äußern. Die Regel wurde mehrfach kritisiert, auch die Sportler-Vereinigung „Athleten Deutschland“ hält sie für falsch.

Einem Bericht des „Daily Telegraph“ vom Mittwoch zufolge wollen das IOC wie auch das Internationale Paralympische Komitee an ihren Richtlinien gegen politische Zeichen festhalten. Demnach wären bei Olympia und den Paralympics in Tokio im nächsten Jahr auch Signale wie der symbolische Kniefall untersagt. Das IOC wolle aber 13 Monate vor den Sommerspielen in Japan noch nicht über mögliche disziplinarische Maßnahmen spekulieren, hieß es in dem Bericht weiter. Die Anti-Rassismus-Proteste im Weltsport sollten am Mittwoch auch Thema bei einer Sitzung der IOC-Exekutive sein.

Auslöser für das Schreiben des USOPC waren die Wortmeldungen vieler Sportler in den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit den landesweiten Demonstrationen. Seitdem der Afroamerikaner Georg Floyd am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen war, protestieren in den USA Hunderttausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze. Sportler in vielen Ländern, darunter auch eine Reihe von Bundesliga-Fußballern, hatten sich angeschlossen.