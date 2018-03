Aus unserem Archiv

Berlin

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Ruprecht Polenz, hat die Fortzahlung deutscher Entwicklungshilfe an Syrien trotz geltender Sanktionen verteidigt. Er finde die Entscheidung der Bundesregierung richtig, sagte Polenz im Deutschlandradio Kultur. Bei Sanktionen habe man immer gesagt, man will die Regierung treffen, nicht die Bevölkerung. Mit den Geldern soll unter anderem die Trinkwasserversorgung in Syrien verbessert werden.