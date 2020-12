Vor Oberstdorf-Springen

Pole Muranka erster Corona-Fall bei Vierschanzentournee

Oberstdorf (dpa) – Die Vierschanzentournee der Skispringer hat ihren ersten Corona-Fall. Der Pole Klemens Muranka wurde bei der Serientestung in Oberstdorf am Sonntag positiv auf das Virus getestet, wie er selbst in den sozialen Medien bestätigte.