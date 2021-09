Pokalsieger Bayern als Topfavorit vor neuer Saison

Pokalsieger FC Bayern München geht nach Meinung der 18 Trainer als Topfavorit in die neue Spielzeit der Basketball-Bundesliga.

14 der 18 Coaches nennen die Münchner von Trainer Andrea Trinchieri in der Saisonumfrage der Deutschen Presse-Agentur als heißen Anwärter auf den Meistertitel. „Bayern München ist für mich der Favorit, da sie einen der stärksten Kader der Liga besitzen“, sagte Jaka Lakovic von Ratiopharm Ulm. Israel Gonzalez, Trainer von Titelverteidiger und Rivale Alba Berlin, sieht ebenfalls die Bayern vorne: „Bayern geht mit einem starken und tiefen Kader in die neue Saison, ist wohl der Favorit.“

Zehn Trainer nannten die Hauptstädter, weitere Clubs wurden vor dem Auftakt am Donnerstag selten favorisiert. „Ich denke, dass Berlin wieder Favorit ist als Titelverteidiger“, sagte Bayerns Trinchieri. In der abgelaufenen Spielzeit hatte München das Pokalfinale gegen Berlin gewonnen, bevor Alba in der Playoff-Finalserie um den Ligatitel erfolgreich Revanche nahm.

© dpa-infocom, dpa:210921-99-305268/2