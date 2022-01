Pokalblamage für Newcastle: Aus gegen Drittligist Cambridge

Mit Neuzugang Kieran Trippier in der Startelf verloren die Magpies im eigenen Stadion mit 0:1 (0:0) gegen den Drittligisten Cambridge United. Joe Ironside traf in der 56. Minute für den krassen Außenseiter, der damit in die vierte Pokalrunde einzieht.

Newcastle United war Anfang Oktober von einem Konsortium mit saudischer Beteiligung übernommen worden. Kurz darauf trennte sich der Club von seinem Trainer Steve Bruce und verpflichtete Eddie Howe. Doch unter der Leitung des 43-Jährigen hat sich die sportliche Lage bisher kaum verbessert. Von 19 Ligaspielen in dieser Saison hat der Traditionsverein bisher nur eins gewonnen.

